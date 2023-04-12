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      Nike Indy Breathe

      女子低强度支撑运动内衣

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      狂喜海洋蓝/狂喜海洋蓝/黑
      大气灰/大气灰/黑

      Nike Indy Breathe 女子低强度支撑运动内衣采用柔软速干面料结合纤薄肩带设计，为瑜伽、把杆运动和普拉提等低强度训练活动提供低强度支撑效果。

      • 显示颜色： 狂喜海洋蓝/狂喜海洋蓝/黑
      • 款式： AA4215-452

      尺寸与尺码

      • 紧身版型设计，妥帖包覆身形

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