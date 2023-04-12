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      Nike Indy

      JDI 女子低强度支撑运动内衣

      ¥229

      风暴粉/黑
      帆布橄榄绿/黑

      Nike Indy JDI 女子低强度支撑运动内衣采用紧密贴合设计，轻盈舒适，专为瑜伽、扶手杆训练或普拉提等低强度运动打造。可与 Elastika 背心或短款上衣搭配，可拆卸插入式罩杯增强支撑效果。

      • 显示颜色： 风暴粉/黑
      • 款式： 928892-647

      尺寸与尺码

      • 紧身贴合版型妥帖包覆身体
      • 低强度支撑

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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