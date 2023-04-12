跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Infinity

      女子中强度支撑运动内衣

      ¥349

      帆布橄榄绿/黑/白色
      暗柠檬绿/黑/黑

      Nike Infinity 女子中强度支撑运动内衣采用多功能设计，是跑步和瑜伽等多种运动的理想佳选。结合可调节下胸带和肩带设计，可轻松定制低强度到中强度支撑感受。

      • 显示颜色： 帆布橄榄绿/黑/白色
      • 款式： 928904-395

      尺寸与尺码

      • 紧身贴合版型妥帖包覆身体
      • 中强度支撑

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。