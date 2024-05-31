跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Infinity Flow (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499
      ¥569
      12% 折让

      山峰白/亚紫粉/大学金/橙粉
      黑/碧绿/冲击绿/足球灰
      足球灰/微黄绿/清透蓝/白色

      是什么让 Nike Infinity Flow (PS) 幼童运动童鞋脱颖而出？中底柔软弹性泡绵，为小宝贝缔造出众迈步体验。透气网眼鞋面，帮助稚嫩双足保持干爽；魔术贴粘扣固定带，帮助稳固双足，即刻畅玩。

      • 显示颜色： 山峰白/亚紫粉/大学金/橙粉
      • 款式： FD6061-102

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。