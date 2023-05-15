跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Infinity G (W)

      男/女高尔夫球鞋（宽版）

      ¥499

      黑/白色
      白色/缬草蓝

      Nike Infinity G (W) 男/女高尔夫球鞋（宽版）结合柔软泡绵和一体式鞋钉，缔造柔软舒适脚感和出众抓地力。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： CT0535-001

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。