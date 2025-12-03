 
Nike Infinity G NN 男/女高尔夫球鞋（宽版） - 白色/白金色/黑

Nike Infinity G NN

男/女高尔夫球鞋（宽版）

26% 折让

穿上 Nike Infinity G NN 男/女高尔夫球鞋（宽版），解锁运动潜力，制霸球场。该鞋款从跑步鞋汲取设计灵感，塑就时尚外观和迅疾表现，是当今比赛的理想佳选，助你自如上杆或切杆，从深草区直攻果岭。外底纹路经革新改良，可轻松驾驭不良天气。


  • 显示颜色： 白色/白金色/黑
  • 款式： FN0565-100

其他细节

  • 外底融入灵感来自华夫格的橡胶底纹，铸就强劲抓地力
  • 中底采用轻盈泡绵，回弹响应，稳固舒适

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

