穿上 Nike Infinity G NN (W) 男/女高尔夫球鞋（宽版），解锁运动潜力，制霸球场。该鞋款从跑步鞋汲取设计灵感，塑就时尚外观和迅疾表现，是比赛的理想之选，助你自如上杆或切杆，从深草区直攻果岭。外底纹路经革新改良，可轻松驾驭不良天气。

显示颜色： 白色/白金色/黑

款式： FN0565-100