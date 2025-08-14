 
Nike Infinity G NN (W) 男/女高尔夫球鞋（宽版） - 白色/黑/典雅托帕石色

男/女高尔夫球鞋（宽版）

白色/黑/典雅托帕石色
白色/白金色/黑

穿上 Nike Infinity G NN (W) 男/女高尔夫球鞋（宽版），解锁运动潜力，制霸球场。该鞋款从跑步鞋汲取设计灵感，塑就时尚外观和迅疾表现，是比赛的理想之选，助你自如上杆或切杆，从深草区直攻果岭。外底纹路经革新改良，可轻松驾驭不良天气。


其他细节

  • 外底融入橡胶底纹，灵感来自华夫格，铸就出众抓地力
  • 中底采用轻盈泡绵，回弹响应，稳固舒适

产品细节

