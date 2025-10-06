 
Nike Infinity Run 4 女子公路跑步鞋 - 白色/帆白/蒸气绿/多色

Nike Infinity Run 4

女子公路跑步鞋

25% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Infinity Run 4 女子公路跑步鞋缓震性能出色，舒适非凡，助力日常畅跑。 该鞋款采用摇杆形厚底设计，中底搭载 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。


  • 显示颜色： 白色/帆白/蒸气绿/多色
  • 款式： HF5730-191

Nike Infinity Run 4

25% 折让

Nike Infinity Run 4 女子公路跑步鞋缓震性能出色，舒适非凡，助力日常畅跑。 该鞋款采用摇杆形厚底设计，中底搭载 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。

主要特色

  • 匠心飞织鞋面。
  • 中底搭载 ReactX 泡绵，缓震出众。
  • 改良华夫格外底，缔造可驾驭公路地面的非凡抓地力。
  • 舒适鞋口和鞋舌，塑就柔软舒适的贴合感受。
  • 焕新设计， ReactX 缓震配置搭配匠心鞋面和鞋头，缔造出众舒适度。

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/帆白/蒸气绿/多色
  • 款式： HF5730-191

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。