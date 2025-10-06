Nike Infinity Run 4
女子公路跑步鞋
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Infinity Run 4 女子公路跑步鞋缓震性能出色，舒适非凡，助力日常畅跑。 该鞋款采用摇杆形厚底设计，中底搭载 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。
- 显示颜色： 白色/帆白/蒸气绿/多色
- 款式： HF5730-191
主要特色
- 匠心飞织鞋面。
- 中底搭载 ReactX 泡绵，缓震出众。
- 改良华夫格外底，缔造可驾驭公路地面的非凡抓地力。
- 舒适鞋口和鞋舌，塑就柔软舒适的贴合感受。
- 焕新设计， ReactX 缓震配置搭配匠心鞋面和鞋头，缔造出众舒适度。
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
