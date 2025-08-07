Nike Infinity Tour 2

¥1,129 ¥1,249

穿上特别版 Nike Infinity Tour 2 男子高尔夫球鞋，以出众姿态迎接日常挑战。佩斯利图案巧搭花卉元素，塑就简约利落风范，助你度过充满活力的午后时光。该高尔夫球鞋采用六个鞋钉设计，结合革新泡绵和 Air Zoom 缓震配置，回弹舒适，助你随时应战。

匠心鞋钉 六个鞋钉设计，铸就出色抓地力。前足鞋钉置于 Air Zoom 缓震配置之下，提供出色能量回馈，助你在球场上畅享舒适感受。 稳定贴地 Air Zoom 缓震配置贴近地面，兼顾出色稳定性和回弹响应效果，助你全力攻克每一洞。 稳定挥杆 革新中底泡绵提升稳定性，缔造出众脚感，令你在朝果岭挥杆时稳定发挥，或在步入球道中央之际稳步向前。 轻盈鞋面 鞋面采用 Nike Flyweave 结构，轻盈强韧，营造出色包覆效果。

其他细节 后跟内置贴片经革新升级，贴合足型，缔造舒适稳固脚感

加垫鞋口，塑就舒适脚感