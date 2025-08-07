Nike Infinity Tour 2
男子高尔夫球鞋
售罄：
此配色当前无货
穿上特别版 Nike Infinity Tour 2 男子高尔夫球鞋，以出众姿态迎接日常挑战。佩斯利图案巧搭花卉元素，塑就简约利落风范，助你度过充满活力的午后时光。该高尔夫球鞋采用六个鞋钉设计，结合革新泡绵和 Air Zoom 缓震配置，回弹舒适，助你随时应战。
- 显示颜色： 山峰白/樱粉/亮深红/黑
- 款式： HJ4508-100
Nike Infinity Tour 2
匠心鞋钉
六个鞋钉设计，铸就出色抓地力。前足鞋钉置于 Air Zoom 缓震配置之下，提供出色能量回馈，助你在球场上畅享舒适感受。
稳定贴地
Air Zoom 缓震配置贴近地面，兼顾出色稳定性和回弹响应效果，助你全力攻克每一洞。
稳定挥杆
革新中底泡绵提升稳定性，缔造出众脚感，令你在朝果岭挥杆时稳定发挥，或在步入球道中央之际稳步向前。
轻盈鞋面
鞋面采用 Nike Flyweave 结构，轻盈强韧，营造出色包覆效果。
其他细节
- 后跟内置贴片经革新升级，贴合足型，缔造舒适稳固脚感
- 加垫鞋口，塑就舒适脚感
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
