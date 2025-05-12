 

Nike Infinity Tour 2

男子高尔夫球鞋

¥1,079¥1,24913% 折让
售罄：此配色当前无货

穿上特别版 Nike Infinity Tour 2 男子高尔夫球鞋，以出众姿态迎接日常挑战。佩斯利图案巧搭花卉元素，塑就简约利落风范，助你度过充满活力的午后时光。该高尔夫球鞋采用六个鞋钉设计，结合革新泡绵和 Air Zoom 缓震配置，回弹舒适，助你随时应战。


  • 显示颜色： 山峰白/樱粉/亮深红/黑
  • 款式： HJ4508-100

Nike Infinity Tour 2

¥1,079¥1,24913% 折让

穿上特别版 Nike Infinity Tour 2 男子高尔夫球鞋，以出众姿态迎接日常挑战。佩斯利图案巧搭花卉元素，塑就简约利落风范，助你度过充满活力的午后时光。该高尔夫球鞋采用六个鞋钉设计，结合革新泡绵和 Air Zoom 缓震配置，回弹舒适，助你随时应战。

匠心鞋钉

六个鞋钉设计，铸就出色抓地力。前足鞋钉置于 Air Zoom 缓震配置之下，提供出色能量回馈，助你在球场上畅享舒适感受。

稳定贴地

Air Zoom 缓震配置贴近地面，兼顾出色稳定性和回弹响应效果，助你全力攻克每一洞。

稳定挥杆

革新中底泡绵提升稳定性，缔造出众脚感，令你在朝果岭挥杆时稳定发挥，或在步入球道中央之际稳步向前。

轻盈鞋面

鞋面采用 Nike Flyweave 结构，轻盈强韧，营造出色包覆效果。

其他细节

  • 后跟内置贴片经革新升级，贴合足型，缔造舒适稳固脚感
  • 加垫鞋口，塑就舒适脚感

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/樱粉/亮深红/黑
  • 款式： HJ4508-100

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