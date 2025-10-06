Nike Infinity Tour 2

¥869 ¥1,249 30% 折让

Nike Infinity Tour 2 男/女高尔夫球鞋（宽版）的设计灵感源自 1457 年苏格兰国王发布的高尔夫禁令，以精致格调彰显不羁风范。优质材料和金色元素装饰彰显不凡姿态，而前掌回弹 Air Zoom 缓震配置让你稳踞球场，展现无畏精神。高尔夫，永不朽。

华贵气息 皮革和合成材质组合鞋面融入纹理元素，点缀哑光金色和做旧中性色调；华丽刺绣与优质金属色装饰相映成辉。精心打磨的复古做旧工艺，可谓锦上添花。 鞋钉加码 六个鞋钉设计，铸就出色抓地力。前足鞋钉置于 Air Zoom 缓震配置之下，提供出色能量回馈，助你在球场上畅享舒适感受。 稳定贴地 Air Zoom 缓震配置贴近地面，兼顾出色稳定性和回弹响应效果，助你全力攻克每一洞。 稳定挥杆 革新中底泡绵提升稳定性，缔造出众脚感，令你在朝果岭挥杆时稳定发挥，或在步入球道中央之际稳步向前。 轻盈鞋面 鞋面采用 Nike Flyweave 结构，轻盈强韧，营造出色包覆效果。

其他细节 后跟内置贴片经革新升级，贴合足型，缔造舒适稳固脚感

加垫鞋口，塑就舒适脚感