Nike Infinity Tour 2 "Brooks Koepka"

¥1,029 ¥1,149 10% 折让

Nike Infinity Tour 2 "Brooks Koepka" 男/女高尔夫球鞋（宽版）礼赞布鲁克斯·科普卡与家人之间的亲密关系。 鞋款以太空服配色为灵感，设计呼应他儿子的太空主题卧室及其对星空的向往。 回弹 Air Zoom 缓震配置带来出色能量回馈，助力布鲁克斯为自己珍视的致胜团队持续奋战。

鞋钉加码 六个鞋钉设计，铸就出色抓地力。 前足鞋钉置于 Air Zoom 缓震配置之下，提供出色能量回馈，助你在球场上畅享舒适感受。 稳定贴地 Air Zoom 缓震配置贴近地面，兼顾出色稳定性和回弹响应效果，助你全力攻克每一洞。 稳定挥杆 革新中底泡绵提升稳定性，缔造出众脚感，令你在朝果岭挥杆时稳定发挥，或在步入球道中央之际稳步向前。 轻盈鞋面 鞋面采用 Nike Flyweave 结构，轻盈强韧，营造出色包覆效果。

其他细节 后跟内置贴片经革新升级，贴合足型，缔造舒适稳固脚感

加垫鞋口，塑就舒适脚感