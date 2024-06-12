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      Nike InfinityRN 4

      女子缓震透气公路跑步鞋

      ¥799
      ¥1,199
      33% 折让

      白色/帆白/椰奶色/金属铬色
      光子灰/白色/土星金/深宝蓝
      白色/光子灰/金属银
      浅烟灰/微葡萄紫/薄雾紫/山峰白
      幻影灰白/白色/橡皮浅褐/金属金
      微绿/蒸气绿/俏皮粉/黑
      黑/暗灰/白色
      灰紫/烟灰紫红/土星金/黑
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      Nike InfinityRN 4 女子公路跑步鞋缓震性能出色，舒适非凡，助力日常畅跑。该鞋款采用摇杆形厚底设计，足底搭载 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。

      • 显示颜色： 白色/帆白/椰奶色/金属铬色
      • 款式： DR2670-104

      尺寸与尺码

      • 舒适贴合，建议选大半码

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