 
Nike Initiator 女子跑步鞋 - 白色/金属银/雾蓝/樱桃红

女子跑步鞋

白色/金属银/雾蓝/樱桃红
浅土褐/幻影灰白/帆白
白色/尘光子色/金属银

专为实现舒适畅跑而打造，Nike Initiator 女子跑步鞋采用透气鞋面，巧搭泡绵中底，提供出众的回弹缓震效果。


  • 显示颜色： 白色/金属银/雾蓝/樱桃红
  • 款式： 394053-101

Nike Initiator：非凡透气，出众缓震

其他细节

  • 透气鞋面搭配富有支撑力的覆面，打造出众舒适感和稳定性
  • Phylon 中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底融入深切弯曲凹槽，集经久耐穿、柔韧灵活和稳固抓地性能为一体

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。