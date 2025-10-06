Nike Initiator
女子跑步鞋
41% 折让
专为实现舒适畅跑而打造，Nike Initiator 女子跑步鞋采用透气鞋面，巧搭泡绵中底，提供出众的回弹缓震效果。
- 显示颜色： 白色/金属银/雾蓝/樱桃红
- 款式： 394053-101
Nike Initiator：非凡透气，出众缓震
其他细节
- 透气鞋面搭配富有支撑力的覆面，打造出众舒适感和稳定性
- Phylon 中底，轻盈缓震
- 橡胶外底融入深切弯曲凹槽，集经久耐穿、柔韧灵活和稳固抓地性能为一体
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
