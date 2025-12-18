Nike Initiator
女子运动鞋
25% 折让
穿上 Nike Initiator 女子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅行。透气鞋面结合柔软缓震设计，助你自信迈步。
- 显示颜色： 白色/白色/黑/金属银
- 款式： FQ6873-101
其他细节
- 覆面富有支撑力，有助稳固双足
- 柔软里料，营造出众舒适感
- 泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验
- 外底融入弯曲凹槽，打造自如运动体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/黑/金属银
- 款式： FQ6873-101
