Nike Initiator
男子复古运动鞋老爹鞋
30% 折让
穿上 Nike Initiator 男子运动鞋老爹鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅快奔跑。 透气鞋面结合柔软缓震设计，助你自信迈步。
- 显示颜色： 白色/金属灰/黑曜石色
- 款式： 394055-101
质感柔软，舒适支撑
其他细节
- 覆面富有支撑力，有助稳固双足
- 柔软里料，缔造出色舒适感
- 泡绵中底，塑就柔软缓震迈步体验
- 外底融入弯曲凹槽，打造自如运动体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
