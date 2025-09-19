穿上 Nike Initiator 男子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅行。透气织物材料，让双足在运动中畅享出色透气体验。柔软缓震设计，助你自信迈步。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。