Nike Invincible 3
女子公路跑步鞋
42% 折让
Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋结合出色的缓震性能，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。 此鞋款中底略微加高，打造出色舒适缓震性能。
- 显示颜色： 微绿/帆白/薄雾紫/多色
- 款式： HF5729-391
其他细节
- 透气 Flyknit 飞织鞋面质感轻盈，稳固贴合
- 加高 ZoomX 泡绵中底，铸就出众回弹性能
- 华夫格外底，塑就非凡抓地力
- 后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就缓震效果
- 焕新设计加高 ZoomX 泡绵中底呈现时尚设计，造就非凡舒适脚感
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
