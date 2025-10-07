 
Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋 - 微绿/帆白/薄雾紫/多色

Nike Invincible 3

女子公路跑步鞋

42% 折让

Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋结合出色的缓震性能，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。 此鞋款中底略微加高，打造出色舒适缓震性能。


  • 显示颜色： 微绿/帆白/薄雾紫/多色
  • 款式： HF5729-391

其他细节

  • 透气 Flyknit 飞织鞋面质感轻盈，稳固贴合
  • 加高 ZoomX 泡绵中底，铸就出众回弹性能
  • 华夫格外底，塑就非凡抓地力
  • 后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就缓震效果
  • 焕新设计加高 ZoomX 泡绵中底呈现时尚设计，造就非凡舒适脚感

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。