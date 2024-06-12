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      Nike Invincible 3

      女子透气公路跑步鞋

      ¥1,399

      浅骨色/帆白/橡皮浅褐/淡象牙白
      白色/明亮硫黄色/白金色/明亮紫
      黑/夜褐红/墨紫/铁灰
      光子灰/山峰白/灰紫/黑
      微葡萄紫/紫丁香红/帆白/黑
      灰石板蓝/芬蓝/足球灰/金属金
      冰翡翠蓝/翡翠绿/孔雀绿/白色
      白色/光子灰/热情粉/深宝蓝
      黑/暗灰/白色/白色
      山峰白/帆白/椰奶色/黑
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。此鞋款中底略微加高，带来舒适缓震性能。

      • 显示颜色： 浅骨色/帆白/橡皮浅褐/淡象牙白
      • 款式： DR2660-008

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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