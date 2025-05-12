 

Nike Invincible 3

男子公路跑步鞋

¥969¥1,39930% 折让

Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。此鞋款中底略微加高，带来舒适缓震性能。


  • 显示颜色： 白色/暗烟灰/浅烟灰/黑
  • 款式： IB2756-100

Nike Invincible 3

¥969¥1,39930% 折让

Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。此鞋款中底略微加高，带来舒适缓震性能。

主要特色

  • 透气 Flyknit 飞织鞋面质感轻盈，稳固贴合。
  • 加高 ZoomX 泡绵中底，铸就回弹缓震性能。
  • 改良版华夫格外底，塑就非凡抓地力。
  • 后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就出色缓震效果。
  • 焕新设计，加高 ZoomX 泡绵中底呈现时尚设计，造就非凡舒适脚感。

产品细节

  • 单鞋重量：约 309 克（男码 44 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/暗烟灰/浅烟灰/黑
  • 款式： IB2756-100

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