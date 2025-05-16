Nike Invincible 3
男子公路跑步鞋
¥1,179¥1,39915% 折让
Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。此鞋款中底略微加高，带来舒适缓震性能。
- 显示颜色： 白色/暗烟灰/浅烟灰/黑
- 款式： IB2756-100
Nike Invincible 3
¥1,179¥1,39915% 折让
Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。此鞋款中底略微加高，带来舒适缓震性能。
主要特色
- 透气 Flyknit 飞织鞋面质感轻盈，稳固贴合。
- 加高 ZoomX 泡绵中底，铸就回弹缓震性能。
- 改良版华夫格外底，塑就非凡抓地力。
- 后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就出色缓震效果。
- 焕新设计，加高 ZoomX 泡绵中底呈现时尚设计，造就非凡舒适脚感。
产品细节
- 单鞋重量：约 309 克（男码 44 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/暗烟灰/浅烟灰/黑
- 款式： IB2756-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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