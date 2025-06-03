Nike Invincible 3 By You
专属定制女子公路跑步鞋
¥1,599
Nike Invincible 3 By You 专属定制女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 Zoom 泡绵厚底，有效减震缓冲。 此鞋款中底在前代基础上加宽加高，升级舒适缓震性能。 该版本具有无限的定制潜力。 从颜色、图案到外底材料，一切皆可个性化定制。 即刻开启定制之旅。
- 显示颜色： 庭蓝/多色
- 款式： FZ1427-400
Nike Invincible 3 By You
¥1,599
Nike Invincible 3 By You 专属定制女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 Zoom 泡绵厚底，有效减震缓冲。 此鞋款中底在前代基础上加宽加高，升级舒适缓震性能。 该版本具有无限的定制潜力。 从颜色、图案到外底材料，一切皆可个性化定制。 即刻开启定制之旅。
缤纷色彩
后跟侧面的 Flyknit 飞织和经典图案有 6 种不同配色可供选择，包括“浆果红”和“日晷黄”。为后跟侧面选择经典耐克勾设计或经典图案，彰显复古风范。 后跟侧面亦有“迅疾”图案可供选择。 ZoomX 泡沫中底和耐克勾标志提供三种配色选项：传统银色、金属银和反光银。 亦可在鞋头或足尖部位添加小号次要色耐克勾设计。 后跟可选镀铬色或传统配色。
挑选外底
经典或“粘性橡胶”外底任你挑选。 亦可添加富有支撑力的鞋头，塑就出众耐穿性。
彰显个性
选择“文本”或“比赛时间”字体，与数字计时器或健身手表上的数字字体相似。 如果选择“文本”，至多可以使用 9 个字符，用于添加姓名、灵感来源或个人信息。 “比赛时间”至多可使用 8 个字符，适用于添加个人记录追逐。 如果想要在后跟处添加个性签名，可以选择耐克勾标志或在世界六大马拉松赛事的代码中随心挑选。
主要特色
- 透气 Flyknit 飞织鞋面质感轻盈，稳固贴合
- 加高加宽 ZoomX 泡绵中底，铸就减震防护性能
- 华夫格外底，塑就非凡抓地力
- 后跟和鞋舌融入接触点设计，提升缓震效果
- 焕新设计 加宽加高 Zoom 泡绵中底呈现时尚细致的设计，造就非凡舒适脚感。
产品细节
- 重量：约 310 克（男码 44 码），258 克（女码 39 码）
- 后跟前掌高度差：9 毫米
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
其他细节
- 在前代版本的基础上缩小后跟夹，将其置于精确位置。 加宽中底，提升稳定性。 在前代鞋款的基础上加厚泡绵层，打造利落外观，有效提升缓震性能和舒适度。
- 升级版 Flyknit 鞋面为双足易升温部位营造出色透气性；结实耐穿，铸就稳固迈步体验。
Nike By You 细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
产品细节
- 显示颜色： 庭蓝/多色
- 款式： FZ1427-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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