Nike Invincible 3 By You

¥1,599

Nike Invincible 3 By You 专属定制男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 Zoom 泡绵厚底，有效减震缓冲。 此鞋款中底在前代基础上加宽加高，升级舒适缓震性能。 该版本具有无限的定制潜力。 从颜色、图案到外底材料，一切皆可个性化定制。 即刻开启定制之旅。

缤纷色彩

后跟侧面的 Flyknit 飞织和经典图案有 6 种不同配色可供选择，包括“浆果红”和“日晷黄”。为后跟侧面选择经典耐克勾设计或经典图案，彰显复古风范。 后跟侧面亦有“迅疾”图案可供选择。 ZoomX 泡沫中底和耐克勾标志提供三种配色选项：传统银色、金属银和反光银。 亦可在鞋头或足尖部位添加小号次要色耐克勾设计。 后跟可选镀铬色或传统配色。

挑选外底

经典或“粘性橡胶”外底任你挑选。 亦可添加富有支撑力的鞋头，塑就出众耐穿性。

彰显个性

选择“文本”或“比赛时间”字体，与数字计时器或健身手表上的数字字体相似。 如果选择“文本”，至多可以使用 9 个字符，用于添加姓名、灵感来源或个人信息。 “比赛时间”至多可使用 8 个字符，适用于添加个人记录追逐。 如果想要在后跟处添加个性签名，可以选择耐克勾标志或在世界六大马拉松赛事的代码中随心挑选。