Nike Invincible 3
男子 ZoomX 透气公路跑步鞋
25% 折让
Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋采用轻盈回弹泡绵，结合出色的缓震性能，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵厚底，让迈步享受柔软脚感。 此外，中底略微加高，打造出色舒适度。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DR2615-002
Flyknit 飞织鞋面
鞋面采用柔软透气的 Flyknit 飞织鞋面，质感轻盈，稳固贴合。
ZoomX 泡绵
加高 ZoomX 泡绵中底，带来缓震迈步体验。
改良版华夫格外底
改良版华夫格外底铸就非凡抓地力，助力一路畅跑。
焕新设计
- 加高 ZoomX 泡绵中底
- 后跟和鞋舌营造舒适的穿着感受
产品细节
- 单鞋重量：约 309 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！特别提醒：基于 ZoomX 泡绵的特殊属性，其外观凹凸不平，因此每一只鞋中底的凹痕数量和深度具有随机性，这属于正常现象，并不影响穿着。敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
