视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！特别提醒：基于 ZoomX 泡绵的特殊属性，其外观凹凸不平，因此每一只鞋中底的凹痕数量和深度具有随机性，这属于正常现象，并不影响穿着。敬请注意，并请酌情选购！