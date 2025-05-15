 

Nike Invincible 3

男子 ZoomX 透气公路跑步鞋

¥1,179¥1,39915% 折让
幻影灰白/褐灰/大学灰/鲜亮勃艮第酒红
白色/足球灰/狂喜钴蓝/黑
黑/煤黑/黑
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵厚底，有效缓震。


  • 显示颜色： 幻影灰白/褐灰/大学灰/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： DR2615-010

Nike Invincible 3

¥1,179¥1,39915% 折让

Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵厚底，有效缓震。

主要特色

  • 透气 Flyknit 飞织鞋面质感轻盈，稳固贴合。
  • 加高 ZoomX 泡绵中底，铸就出众缓震性能。
  • 华夫格外底，塑就非凡抓地力。
  • 后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就出众缓震效果。
  • 焕新设计，加高 ZoomX 泡绵中底呈现焕新时尚设计，造就非凡舒适脚感。

产品细节

  • 单鞋重量：约 309 克（男码 44 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 幻影灰白/褐灰/大学灰/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： DR2615-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。