Nike IsoFly
大童篮球鞋
24% 折让
上脚 Nike IsoFly 大童篮球鞋，尽享轻盈回弹脚感，拥抱畅玩时光。该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的非凡抓地力。出众缓震鞋底结合透气鞋面，助你在比赛中尽情跑跳，畅享舒适体验。
- 显示颜色： 水泥灰/黑/明亮紫/冲击绿
- 款式： HV2281-001
畅享酷爽
鞋面透气网眼设计为你带来干爽体验。
利落线条，柔软脚感
柔软泡绵可在玩乐时为双足提供出色缓震效果。
室内外佳选
无论是训练、比赛还是课间休息，出色抓地设计均能助你发挥上佳表现。
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
