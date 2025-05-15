灵动应万变，新年有得盘。Nike IsoFly 耐克灵蛇迎新系列大童篮球鞋的鞋面采用透气设计，足底搭载缓震配置，令你尽享轻盈回弹脚感，拥抱畅玩时光。无论是室外操场嬉戏还是室内硬木球场迎战，该鞋款皆可提供出色抓地力，稳稳抓附地面。

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