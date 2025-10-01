 
Nike ISPA 男/女夹克 - 浅骨色/温和冷月光/黑

Nike ISPA

男/女夹克

¥3,999
浅骨色/温和冷月光/黑
煤黑/暗灰/黑

售罄：

此配色当前无货

ISPA 倡导即兴、整合、保护和适应的设计理念。Nike ISPA 男/女夹克基于此设计理念匠心打造，可满足你的不同需求。可拆卸口袋可置于六边形网格的不同位置，为你提供专属定制选择。拉开六边形网格拼接处的拉链，即可露出网眼布拼接里料和金属工具卡口袋。休闲裁剪，营造充裕活动空间，助你轻松叠搭。


  • 显示颜色： 浅骨色/温和冷月光/黑
  • 款式： FV4903-072

Nike ISPA

¥3,999

ISPA 倡导即兴、整合、保护和适应的设计理念。Nike ISPA 男/女夹克基于此设计理念匠心打造，可满足你的不同需求。可拆卸口袋可置于六边形网格的不同位置，为你提供专属定制选择。拉开六边形网格拼接处的拉链，即可露出网眼布拼接里料和金属工具卡口袋。休闲裁剪，营造充裕活动空间，助你轻松叠搭。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。连帽里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/温和冷月光/黑
  • 款式： FV4903-072

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。