Nike ISPA
男/女夹克
26% 折让
售罄：
此配色当前无货
ISPA 倡导即兴、整合、保护和适应的设计理念。Nike ISPA 男/女夹克基于此设计理念匠心打造，可满足你的不同需求。可拆卸口袋可置于六边形网格的不同位置，为你提供专属定制选择。拉开六边形网格拼接处的拉链，即可露出网眼布拼接里料和金属工具卡口袋。休闲裁剪，营造充裕活动空间，助你轻松叠搭。
- 显示颜色： 煤黑/暗灰/黑
- 款式： FV4903-021
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。连帽里料：100% 锦纶
- 可机洗
