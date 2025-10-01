“I”为 Improvise（即兴）、“S”为 Scavenge（整合）、“P”为 Protect（保护）、“A”为 Adapt（适应）。Nike ISPA Adaptable 女子连体衣采用模块化设计，生动诠释 ISPA 设计理念。其将连体衣、超短开襟上衣和可拆卸裤筒这三款独立单品巧妙组合，塑就独特外观，让你玩转多变穿搭。

