“I”为 Improvise（即兴）、“S”为 Scavenge（整合）、“P”为 Protect（保护）、“A”为 Adapt（适应）。Nike ISPA Adaptable 女子连体衣采用模块化设计，生动诠释 ISPA 设计理念。其将连体衣、超短开襟上衣和可拆卸裤筒这三款独立单品巧妙组合，塑就独特外观，让你玩转多变穿搭。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： HJ9082-010

舒适感受

该连体衣采用羊毛混纺斜纹面料，塑就出众结构感。

拉链设计，轻松装卸

拉链将裤腿、超短开襟上衣和连体衣相连。采用颜色与裤腿相配的加固缝线，方便装卸。

产品细节

  • 超短开襟上衣：100% 锦纶。连体衣：73% 聚酯纤维/27% 羊毛
  • 拉链开合设计
  • 织带腰带搭配磁性搭扣设计
  • 超短开襟上衣的衣袖配有拇指孔设计
  • 可机洗
