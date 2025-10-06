Nike ISPA Link Axis
男子运动鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike ISPA Link Axis 男子运动鞋采用循环设计，ISPA 团队表示：“这款鞋的组件可以循环利用， 代表一种精益求精的精神，即打造产品时要考虑如何实现产品的第二个生命周期。”基于模块化概念和减少废料的原则，该鞋款采用由 Flyknit 飞织材料与塑料制成的衔接组件，结合零胶水设计，充分精简材质用量。 在当下体验未来设计。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： FZ3507-002
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- Flyknit 飞织材料采用弹性纤维，并针对特定区域提供出色支撑力和透气性，打造出非凡轻盈鞋面
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
