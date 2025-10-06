 
Nike ISPA Link Axis 男子运动鞋 - 黑/黑/煤黑

Nike ISPA Link Axis

男子运动鞋

24% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike ISPA Link Axis 男子运动鞋采用循环设计，ISPA 团队表示：“这款鞋的组件可以循环利用， 代表一种精益求精的精神，即打造产品时要考虑如何实现产品的第二个生命周期。”基于模块化概念和减少废料的原则，该鞋款采用由 Flyknit 飞织材料与塑料制成的衔接组件，结合零胶水设计，充分精简材质用量。 在当下体验未来设计。  


  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： FZ3507-002

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • Flyknit 飞织材料采用弹性纤维，并针对特定区域提供出色支撑力和透气性，打造出非凡轻盈鞋面

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。