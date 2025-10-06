Nike ISPA Link Axis 男子运动鞋采用循环设计，ISPA 团队表示：“这款鞋的组件可以循环利用， 代表一种精益求精的精神，即打造产品时要考虑如何实现产品的第二个生命周期。”基于模块化概念和减少废料的原则，该鞋款采用由 Flyknit 飞织材料与塑料制成的衔接组件，结合零胶水设计，充分精简材质用量。 在当下体验未来设计。

显示颜色： 黑/黑/煤黑

款式： FZ3507-002