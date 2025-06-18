JA
莫兰特男子加绒篮球长裤
¥549
JA 莫兰特男子加绒篮球长裤匠心饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 该长裤采用标准版型，搭配加绒针织面料。
- 显示颜色： 黑/浅银
- 款式： FZ1041-010
JA
¥549
JA 莫兰特男子加绒篮球长裤匠心饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 该长裤采用标准版型，搭配加绒针织面料。
休闲舒适
加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造温暖舒适感受，同时保持结构感。
便捷储物
侧边口袋和后身口袋，为基本物品提供充裕存储空间。
产品细节
- 罗纹裤管口
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/浅银
- 款式： FZ1041-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。