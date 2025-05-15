 

JA

莫兰特男子加绒篮球长裤

¥459¥54916% 折让

JA 莫兰特男子加绒篮球长裤匠心饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 该长裤采用标准版型，搭配加绒针织面料。


  • 显示颜色： 黑/浅银
  • 款式： FZ1041-010

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JA 莫兰特男子加绒篮球长裤匠心饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 该长裤采用标准版型，搭配加绒针织面料。

休闲舒适

加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造温暖舒适感受，同时保持结构感。

便捷储物

侧边口袋和后身口袋，为基本物品提供充裕存储空间。

产品细节

  • 罗纹裤管口
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/浅银
  • 款式： FZ1041-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

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