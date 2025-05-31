JA 2 x Kool-Aid 莫兰特幼童运动鞋是一款新意联乘之作，采用匠心设计， 混搭贾·莫兰特钟爱的元素，外观清爽，性能出色，助力畅快玩球。夜光外底和回弹缓震的泡绵中底，缔造出众风范，助小宝贝日常活力满满。

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