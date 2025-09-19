JA 2 EP
莫兰特男子篮球鞋
46% 折让
贾·莫兰特在训练中全力以赴，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。这款 JA 2 EP 莫兰特男子篮球鞋轻盈出众，前足搭载 Air Zoom 缓震配置，帮助保持舒适脚感。抓地设计从拖拉机轮胎汲取灵感，有助轻松转向。贾·莫兰特刻苦训练，你也是如此吗？耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 黑/洞穴石色/漂白宝石绿
- 款式： FD7327-003
缓震回弹，出众脚感
前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹性能，助力加速腾跃。
轻盈设计
中足部位精简材料用量，保留出色支撑力，同时有助于减轻鞋身整体重量。鞋面贴合足形，在快速移动和瞬间爆发时提供出众包覆效果和支撑力。
灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地
多向抓地底纹向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致敬。
轻盈透气
轻盈网眼细节，舒适透气；鞋款侧面局部采用精制网眼设计，缔造出色透气性。
其他细节
- 鞋口添加衬垫，有助于在触地和起跳时营造舒适脚感
- 泡绵鞋口，为后跟部位缔造非凡舒适感受
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
