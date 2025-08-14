 
JA 2 EP 莫兰特男子篮球鞋 - 黑/洞穴石色/漂白宝石绿

贾·莫兰特在训练中全力以赴，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。这款 JA 2 EP 莫兰特男子篮球鞋轻盈出众，前足搭载 Air Zoom 缓震配置，帮助保持舒适脚感。抓地设计从拖拉机轮胎汲取灵感，有助轻松转向。贾·莫兰特刻苦训练，你也是如此吗？耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 黑/洞穴石色/漂白宝石绿
  • 款式： FD7327-003

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹性能，助力加速腾跃。

轻盈设计

中足部位精简材料用量，保留出色支撑力，同时有助于减轻鞋身整体重量。鞋面贴合足形，在快速移动和瞬间爆发时提供出众包覆效果和支撑力。

灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地

多向抓地底纹向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致敬。

轻盈透气

轻盈网眼细节，舒适透气；鞋款侧面局部采用精制网眼设计，缔造出色透气性。

其他细节

  • 鞋口添加衬垫，有助于在触地和起跳时营造舒适脚感
  • 泡绵鞋口，为后跟部位缔造非凡舒适感受

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
