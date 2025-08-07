JA 2 EP

¥679 ¥899 24% 折让

贾·莫兰特每次在球场上腾空暴扣，或变向突破迷惑防守时，总能让观众惊叹不已。这款特别版 JA 2 EP 莫兰特男子篮球鞋从他对华丽球风的热爱中汲取灵感，轻盈出众，并搭载 Air Zoom 缓震配置。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感 前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹性能，助力加速腾跃。 轻装上阵 中足部位精简材料用量，保留出色支撑力，同时有助于减轻鞋身整体重量。鞋面贴合足形，在快速移动、瞬间爆发或全力冲刺时提供出众包覆效果和支撑力。 灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地 多向抓地底纹向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意，这是他使用弹跳练习的道具。 轻盈透气 轻盈网眼细节，舒适透气；鞋款侧面局部采用精制网眼设计，缔造出色透气性。

其他细节 鞋口添加衬垫，有助于在触地和起跳时营造舒适脚感

泡绵鞋口，为后跟部位缔造非凡舒适感受