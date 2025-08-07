JA 2 EP

只要给贾·莫兰特一个机会，让他强劲突破、扣篮绝杀，这位“空中艺术家”上演的霸气灌篮动作就会风靡一时。 这款 JA 2 EP 莫兰特男子篮球鞋融入经典爪痕元素，象征制霸赛场的迅猛攻势，旨在向选中这位控球后卫为榜眼、从而赢得比赛的球队致敬。 鞋款轻盈出众，结合 Air Zoom 缓震配置和以拖拉机轮胎为灵感的抓地设计，助你尽情演绎强悍球风。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感 前足 Air Zoom 缓震配置，带来出众回弹缓震性能，助力加速腾跃。 轻装上阵 中足部位精简材料用量，保留出色支撑力，同时有助于减轻鞋身整体重量。 鞋面贴合足形，在快速移动、瞬间爆发或全力冲刺时提供出众包覆效果和支撑力。 灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地 多向抓地底纹向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意，这是他使用的弹跳练习道具。 轻盈透气 轻盈网眼细节，舒适透气；鞋款侧面局部采用精制网眼设计，缔造出色透气性。

其他细节 鞋口添加衬垫，有助于在触地和起跳时营造舒适脚感

泡绵鞋口，为后跟部位缔造非凡舒适感受