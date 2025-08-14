JA 2 EP x Kool-Aid
莫兰特男子篮球鞋
20% 折让
JA 2 EP x Kool-Aid 莫兰特男子篮球鞋是一款新意联乘之作，采用匠心设计，混搭贾·莫兰特钟爱的元素，外观清爽，性能出色，助力畅快玩球。耐穿外底和前足出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，缔造出众风范，助你在比赛中火力全开。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 神秘焰火色/激光橙/黑/尘光子色
- 款式： IF0303-800
JA 2 EP x Kool-Aid
20% 折让
JA 2 EP x Kool-Aid 莫兰特男子篮球鞋是一款新意联乘之作，采用匠心设计，混搭贾·莫兰特钟爱的元素，外观清爽，性能出色，助力畅快玩球。耐穿外底和前足出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，缔造出众风范，助你在比赛中火力全开。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
缓震回弹，出众脚感
前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹性能，助力加速腾跃。
轻装上阵
中足部位精简材料用量，保留出色支撑力，同时有助于减轻鞋身整体重量。鞋面贴合足形，在快速移动和瞬间爆发时提供出众包覆效果和支撑力。
灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地
多向抓地底纹向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致敬。
轻盈透气
轻盈网眼细节，舒适透气；鞋款侧面局部采用精制网眼设计，缔造出色透气性。
其他细节
- 鞋口添加衬垫，有助于在触地和起跳时营造舒适脚感
- 泡绵鞋口，为后跟部位缔造非凡舒适感受
产品细节
- 显示颜色： 神秘焰火色/激光橙/黑/尘光子色
- 款式： IF0303-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。