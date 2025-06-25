JA 2 EP x Kool-Aid 莫兰特男子篮球鞋是一款新意联乘之作，采用匠心设计，混搭贾·莫兰特钟爱的元素，外观清爽，性能出色，助力畅快玩球。耐穿外底和前足出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，缔造出众风范，助你在比赛中火力全开。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

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