贾·莫兰特总是以训练为重，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。上脚 Ja 2 "Heart Eyes" 莫兰特大童篮球鞋，即刻开练。弹性泡绵，在长时间鏖战中赋予双足出众缓震体验。耐穿橡胶外底和内置包覆系统，提供所需支撑，助你制霸赛场。此鞋款的设计灵感源自贾·莫兰特喜爱的情人节氛围，适合日常穿着。

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