Ja 2 "Heart Eyes"

莫兰特幼童运动鞋

¥569

让小宝贝穿上 Ja 2 "Heart Eyes" 莫兰特幼童运动鞋，展现赛场中引人注目的球员风范。 弹性泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震感受，助小宝贝在球场自如畅跑。 耐穿橡胶外底和内置包覆系统，提供所需支撑，令小宝贝在比赛和玩耍时畅享稳固脚感。 此鞋款从贾·莫兰特喜爱的情人节氛围汲取设计灵感，适合日常穿着。

  • 显示颜色： 神秘灰烬红/泡沫粉/深夜蓝/铁灰
  • 款式： IB8832-800

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