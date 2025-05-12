Ja 2 "Heart Eyes" EP

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贾·莫兰特将自己的心奉献给了挚爱的篮球运动。功夫不负有心人，他全情投入，终成伟大。 这款 Ja 2 "Heart Eyes" EP 莫兰特男子篮球鞋从这位篮球之星喜爱的情人节氛围中汲取灵感，散发满满爱意。 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，结合以拖拉机轮胎为灵感的抓地设计，助他继续全力以赴追寻所爱。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感 前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹性能，助力加速腾跃。 轻盈设计 中足部位精简材料用量，保留出色支撑力，同时有助于减轻鞋身整体重量。 鞋面贴合足形，在快速移动和瞬间爆发时提供出众包覆效果和支撑力。 灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地 多向抓地底纹向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致敬。 轻盈透气 轻盈网眼设计，舒适透气；鞋款侧面局部采用精制网眼设计，缔造出色透气性。

其他细节 鞋口添加衬垫，有助于在触地和起跳时营造舒适脚感

泡绵鞋口，为后跟部位缔造非凡舒适感受