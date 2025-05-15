Ja 2 "Tree Top"
莫兰特大童篮球鞋
¥569¥66914% 折让
售罄：此配色当前无货
Ja 2 "Tree Top" 莫兰特大童篮球鞋从贾·莫兰特的高空扣篮表现中汲取灵感，助你跃升新高，型格在线。弹性泡绵塑就回弹缓震性能，耐穿橡胶外底提供出色抓地力，助你制霸赛场。准备好一跃登顶了吗？
- 显示颜色： 浅银/铁灰/金属色
- 款式： IB7251-002
Ja 2 "Tree Top"
¥569¥66914% 折让
Ja 2 "Tree Top" 莫兰特大童篮球鞋从贾·莫兰特的高空扣篮表现中汲取灵感，助你跃升新高，型格在线。弹性泡绵塑就回弹缓震性能，耐穿橡胶外底提供出色抓地力，助你制霸赛场。准备好一跃登顶了吗？
设计揭秘
鞋舌圣诞树图案和贾·莫兰特的高空灌篮有何共同点？两者都让我们肃然起敬。节日风格配色搭配金色和银色细节，洋溢浓浓节日气息。
柔软缓震
柔软弹性泡绵赋予双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
灵活步法，尽在掌控
内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助你快速转向，稳控全场。
灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地
耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。
其他细节
- 鞋面采用轻盈网眼设计，缔造出众透气性，在比赛升温之际帮助双足保持干爽
- 泡绵鞋口，赋予脚踝有力支撑和出众缓震体验
- 饰有贾·莫兰特签名图案、专属标志和球衣号，彰显个性风范
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 浅银/铁灰/金属色
- 款式： IB7251-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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