Ja 2 "Tree Top"

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Ja 2 "Tree Top" 莫兰特大童篮球鞋从贾·莫兰特的高空扣篮表现中汲取灵感，助你跃升新高，型格在线。弹性泡绵塑就回弹缓震性能，耐穿橡胶外底提供出色抓地力，助你制霸赛场。准备好一跃登顶了吗？

设计揭秘

鞋舌圣诞树图案和贾·莫兰特的高空灌篮有何共同点？两者都让我们肃然起敬。节日风格配色搭配金色和银色细节，洋溢浓浓节日气息。

柔软缓震

柔软弹性泡绵赋予双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

灵活步法，尽在掌控

内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助你快速转向，稳控全场。

灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地

耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。