JA 2 "Tropical Punch"

¥599 ¥669 10% 折让

JA 2 "Tropical Punch" 莫兰特大童篮球鞋是一款新意联乘之作，采用匠心设计，混搭贾·莫兰特钟爱的元素，外观清爽，性能出色，助力畅快玩球。耐穿外底和回弹缓震的泡绵中底，缔造出众风范，助你在比赛中火力全开。

柔软缓震 柔软弹性泡绵赋予双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。 灵活步法，尽在掌控 内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助你快速转向，稳控全场。 灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地 耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。

其他细节 鞋面采用轻盈网眼设计，缔造出众透气性，在比赛升温之际帮助双足保持干爽

泡绵鞋口，赋予脚踝有力支撑和出众缓震体验

饰有贾·莫兰特签名图案、专属标志和球衣号，彰显个性风范