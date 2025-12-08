 
JA 2 "Tropical Punch" 莫兰特幼童运动鞋 - 亮深红/透明粉/黑/银

JA 2 "Tropical Punch"

莫兰特幼童运动鞋

24% 折让

JA 2 "Tropical Punch" 莫兰特幼童运动鞋是一款新意联乘之作，采用匠心设计， 混搭贾·莫兰特钟爱的元素，外观清爽，性能出色，助力畅快玩球。耐穿外底和回弹缓震的泡绵中底，缔造出众风范，助小宝贝日常活力满满。


  • 显示颜色： 亮深红/透明粉/黑/银
  • 款式： IF3949-600

柔软缓震

柔软弹性泡绵赋予稚嫩双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

灵活运动，尽在掌控

内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助小宝贝快速转向，稳控全场。

灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地

耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。

其他细节

  • 鞋面采用轻盈网眼设计，缔造出众透气性，在比赛升温之际帮助稚嫩双足保持干爽
  • 泡绵鞋口，赋予脚踝有力支撑和出众缓震体验
  • 魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱
  • 饰有贾·莫兰特签名图案、专属标志和球衣号，彰显个性风范

产品细节

  • 魔术贴粘扣式固定带
  • 橡胶外底
