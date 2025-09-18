JA 2 "Tropical Punch"
莫兰特幼童运动鞋
21% 折让
JA 2 "Tropical Punch" 莫兰特幼童运动鞋是一款新意联乘之作，采用匠心设计， 混搭贾·莫兰特钟爱的元素，外观清爽，性能出色，助力畅快玩球。耐穿外底和回弹缓震的泡绵中底，缔造出众风范，助小宝贝日常活力满满。
- 显示颜色： 亮深红/透明粉/黑/银
- 款式： IF3949-600
JA 2 "Tropical Punch"
柔软缓震
柔软弹性泡绵赋予稚嫩双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
灵活运动，尽在掌控
内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助小宝贝快速转向，稳控全场。
灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地
耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。
其他细节
- 鞋面采用轻盈网眼设计，缔造出众透气性，在比赛升温之际帮助稚嫩双足保持干爽
- 泡绵鞋口，赋予脚踝有力支撑和出众缓震体验
- 魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱
- 饰有贾·莫兰特签名图案、专属标志和球衣号，彰显个性风范
产品细节
- 魔术贴粘扣式固定带
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
