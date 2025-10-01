JA 3 By You
专属定制篮球鞋
¥999
我们将设计权完全交给莫兰特，放手让他主导 JA 3 的设计。 结果为他设计出 这款引爆全网的现象级鞋作。 JA 3 By You 专属定制篮球鞋将你的创意置于聚光灯下： 随心定制混搭左右脚设计， 尽情玩转炫目耐克勾标志、夜光外底选项以及莫兰特专属配色方案。 谁不想拥有这款潮爆单品？
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IO7565-900
强缓震，高弹跳
全掌型 Hybrid ZoomX 泡绵，为贾带来出色的能量回馈。 “这感觉就像在我极速突破时，又加了一脚油门，”贾说道。
震慑全场
贾深知 JA 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。 “这个抓附设计让我随时都能甩开防守，”他说道。 抓地底纹整版采用“Ja”字样的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。
坚韧耐穿，12 号风范
轻盈耐穿鞋面如同画布，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。
焕新设计
“JA 2 主打控制力和稳固性，”贾说。 “而 JA 3 呢？ 它代表自由。 它出众回弹，能量充沛，运动自如。” 全掌型 Hybrid ZoomX 泡绵结合抓地纹路，助力贾·莫兰特提升比赛表现。
专属设计，为贾而生
当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。 “我告诉他们，‘别畏手畏脚， 大胆去突破。’”贾说道。 结果为他设计出 专属竖向耐克勾标志，搭配酷感脏脏刮痕，造就破格之作，助力随时迎接聚光灯加身的荣耀时刻。
其他细节
- 全掌型 Hybrid ZoomX 泡绵上方搭载泡绵鞋垫，让贾如履云端、舒适畅动
- 加垫鞋口，提升缓震性能
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
