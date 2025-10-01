JA 3 By You

¥999

我们将设计权完全交给莫兰特，放手让他主导 JA 3 的设计。 结果为他设计出 这款引爆全网的现象级鞋作。 JA 3 By You 专属定制篮球鞋将你的创意置于聚光灯下： 随心定制混搭左右脚设计， 尽情玩转炫目耐克勾标志、夜光外底选项以及莫兰特专属配色方案。 谁不想拥有这款潮爆单品？

强缓震，高弹跳

全掌型 Hybrid ZoomX 泡绵，为贾带来出色的能量回馈。 “这感觉就像在我极速突破时，又加了一脚油门，”贾说道。

震慑全场

贾深知 JA 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。 “这个抓附设计让我随时都能甩开防守，”他说道。 抓地底纹整版采用“Ja”字样的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。

坚韧耐穿，12 号风范

轻盈耐穿鞋面如同画布，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。

焕新设计

“JA 2 主打控制力和稳固性，”贾说。 “而 JA 3 呢？ 它代表自由。 它出众回弹，能量充沛，运动自如。” 全掌型 Hybrid ZoomX 泡绵结合抓地纹路，助力贾·莫兰特提升比赛表现。

专属设计，为贾而生

当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。 “我告诉他们，‘别畏手畏脚， 大胆去突破。’”贾说道。 结果为他设计出 专属竖向耐克勾标志，搭配酷感脏脏刮痕，造就破格之作，助力随时迎接聚光灯加身的荣耀时刻。